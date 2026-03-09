Die Furcht vor den Folgen des sich ausweitenden Krieges im Nahen Osten schürt Inflationsängste ‌und ⁠lässt Staatsanleihen der Eurozone weiter nach unten trudeln. Im ⁠Gegenzug steigt die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe, die als Referenz für ‌den Währungsraum gilt, um 4,7 ‌Basispunkte auf 2,909 Prozent. Die ​Rendite der zinssensiblen zweijährigen Anleihe klettert um 10,1 Basispunkte auf 2,410 Prozent und damit auf ein Niveau, das zuletzt im September 2024 erreicht worden ist. Am Markt ‌dominierte der Schock über die Explosion bei den Rohölpreisen, die Brent-Rohöl aus der Nordsee zeitweise um rund 29 Prozent ​auf bis zu 119,50 Dollar je Barrel verteuerte.