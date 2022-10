Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchsuchte am Dienstag in Innsbruck die Geschäftsräume von Benkos Signa Holding GmbH und von einem Unternehmen, das einer mit ihm verbundenen Privatstiftung gehört. Auslöser war eine Aussage von Thomas Schmid, eines ehemaligen hohen Regierungsbeamten, der nun in dem ausufernden Verfahren den Kronzeugenstatus anstrebt.