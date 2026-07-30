Die Botschaft des Anleihenmarktes war eindeutig: Trotz aller harten Worte von Fed-Chef Kevin Warsh zur Inflationsbekämpfung hat er es nicht eilig, die Macht der Zentralbank dafür einzusetzen. Nachdem die Fed die Zinsen den siebten Monat in Folge unverändert gelassen hatte, verkauften Anleger massenhaft 30-jährige Staatsanleihen, wodurch die Rendite um bis zu 14 Basispunkte auf ein 19-Jahreshoch von fast 5,23 Prozent stieg.
Laut dem Börsenveteran Ed Yardeni von der gleichnamigen Researchfirma fordern die «Anleihenwächter» - sogenannte «Bond Vigilantes» - von der Federal Reserve Preisstabilität. «Im Grunde sagen die Anleihenwächter, dass sie, wenn die Fed nicht wachsam gegen die Inflation vorgeht, für Recht und Ordnung in der Wirtschaft sorgen müssen», schrieb Yardeni in einer Analyse. Die US-Zentralbank müsse die kurzfristigen Zinsen erhöhen, um die langfristigen Renditen zu senken. «Harmonische Rhetorik ohne entsprechende Massnahmen mindert die Glaubwürdigkeit der Fed», argumentiert der Experte Yardeni weiter.
Die Marktreaktion auf die unveränderten US-Leitzinsen nach der gestrigen Fed-Sitzung liess denn auch nicht auf sich warten. Die Inflationserwartungen stiegen, der Dollar gab nach, und selbst Aktien brachen ein, da Anleger darauf setzten, dass Warsh das Unvermeidliche nur hinauszögerte. Diese Entwicklungen zeigten, dass die Anleger zunehmend besorgt sind, dass Warsh die Inflation, die seit fünf Jahren über dem Fed-Ziel liegt, nicht eindämmen kann.
Infolgedessen drückten Anleihegläubiger sowohl die Renditen der kurzfristigsten Staatsanleihen - ein Spiegelbild ihrer raschen Reduzierung der Wetten auf unmittelbare Zinserhöhungen – als auch die Forderungen nach höheren Renditen längerfristiger Anleihen, um die Inflationsrisiken der kommenden Jahre auszugleichen.
Die Zinskurve wird immer steiler
Der Rückgang der Renditen zweijähriger Anleihen in Verbindung mit dem Anstieg der Renditen dreissigjähriger Anleihen führte zu einer der grössten Versteilungen der Zinskurve nach einer Fed-Sitzung seit mindestens Mitte der 1990er Jahre. Diese Versteilung deute darauf hin, dass Warshs «Politikstrategie an Glaubwürdigkeit mangelt», sagte Ben Emons, Geschäftsführer für festverzinsliche Wertpapiere bei Highline Asset Management und Gründer von FedWatch Advisors.
«Eine restriktive Haltung ohne konkrete Massnahmen ist ein bequemer Weg, die Märkte selbst urteilen zu lassen und die Fed-Geldpolitik straffen zu lassen», sagte der Experte Emons. Er merkte jedoch an: «Dies könnte nach hinten losgehen, wenn die Inflation anzieht und der Markt der Ansicht ist, dass die Fed erneut hinterherhinkt.»
Die Entscheidung, den Leitzins unverändert bei 3,5 bis 3,75 Prozent zu belassen, wo er sich seit der letzten Zinssenkung der Zentralbank im Dezember befindet, fiel etwas mehr als zwei Monate, nachdem Warsh von Präsident Donald Trump zum Fed-Chef ernannt worden war.
Trump hat die Inflation heruntergespielt und Warshs Vorgänger Jerome Powell wiederholt dafür kritisiert, die Zinsen nicht gesenkt zu haben. Dies schürte die Befürchtungen hinsichtlich der anhaltenden politischen Unabhängigkeit der Fed, die für ihre Glaubwürdigkeit entscheidend ist.
Seit seiner ersten Sitzung im letzten Monat hat Warsh jedoch wiederholt betont, dass die Fed alles Notwendige tun wird, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zu bringen. Dennoch hat die Zentralbank ihren abwartenden Ansatz beibehalten, trotz der von Warsh als weiterhin stark bezeichneten Wirtschaft. Auf die wiederholte Frage während seiner Pressekonferenz, warum die Fed trotz des weiterhin steigenden Verbraucherpreisindex von 3,5 Prozent gezögert habe, verwies er auf den Anstieg der längerfristigen Marktzinsen, der einen Teil der Arbeit der Fed erledige.
(Bloomberg/cash)