Seit seiner ersten Sitzung im letzten Monat hat Warsh jedoch wiederholt betont, dass die Fed alles Notwendige tun wird, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zu bringen. Dennoch hat die Zentralbank ihren abwartenden Ansatz beibehalten, trotz der von Warsh als weiterhin stark bezeichneten Wirtschaft. Auf die wiederholte Frage während seiner Pressekonferenz, warum die Fed trotz des weiterhin steigenden Verbraucherpreisindex von 3,5 Prozent gezögert habe, verwies er auf den Anstieg der längerfristigen Marktzinsen, der einen Teil der Arbeit der Fed erledige.