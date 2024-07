Der Titel knüpft damit an den Erholungstrend der vergangenen Woche an, nachdem die Aktie im Anschluss an das Jahreshoch von Anfang April während knapp dreier Monate geschwächelt und über 10 Prozent an Wert eingebüsst hatte. Am Berichtstag helfen wieder aufkeimende Hoffnungen auf eine baldige Verabschiedung des so genannten «Biosecure-Acts» in den USA.