Russland: Stellungen im Süden werden gehalten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte unterdessen mit, seine Armee habe im Süden und Osten des Landes deutliche und schnelle Fortschritte gemacht. Dort seien Dutzende Siedlungen zurückerobert worden, die in den von Russland annektierten Gebieten lägen, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. "Allein in dieser Woche, seit dem russischen Pseudo-Referendum, wurden Dutzende bevölkerter Zentren befreit. Diese befinden sich alle in den Regionen Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk", sagte er. Reuters konnte diese Aussagen nicht unabhängig überprüfen.