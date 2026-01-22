Auslöser für die jüngsten Kursgewinne bei Sandoz sind Nachrichten des indischen Generikaherstellers Dr. Reddy's Laboratories. Dieser wird im März, nach Ablauf des Patentschutzes für das Novo-Nordisk-Medikament Ozempic, eine eigene Generikaversion auf den Markt bringen. Dr. Reddy's ist damit das erste Unternehmen, das sich den Boom um die Diabetes- und Abnehmtherapie in Indien sichert. Wie die Firma gestern mitteilte, plant sie, generisches Semaglutid über die nächsten 12 bis 15 Monate in mehr als 80 Ländern zu lancieren.