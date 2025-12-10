Das ist die einhellige Einschätzung der Ökonomen für die SNB-Entscheidung am Donnerstag. Sie gehen davon aus, dass die Geldpolitiker nicht zu einem Schritt übergehen, der dem Schweizer Finanzsystem schaden würde – auch wenn ein unerwartetes Ergebnis bei einer Zentralbank, die bekannt dafür ist, die Märkte zu überraschen, nie ausgeschlossen werden kann.