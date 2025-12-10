Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte diese Woche Hinweise darauf geben, wie hoch ihre Hürde für eine Rückkehr zu Negativzinsen liegt, derweil sie voraussichtlich an ihrem Leitzins von null Prozent festhält.
Trotz sowohl eines starken Anstiegs des Frankens als auch der Aussicht auf eine Senkung der Inflationsprognosen für das kommende Jahr werden die Verantwortlichen wahrscheinlich erneut den grossen Schritt vermeiden, den Leitzins anzurühren.
Das ist die einhellige Einschätzung der Ökonomen für die SNB-Entscheidung am Donnerstag. Sie gehen davon aus, dass die Geldpolitiker nicht zu einem Schritt übergehen, der dem Schweizer Finanzsystem schaden würde – auch wenn ein unerwartetes Ergebnis bei einer Zentralbank, die bekannt dafür ist, die Märkte zu überraschen, nie ausgeschlossen werden kann.
«Wenn sie die Märkte überraschen wollen, werden sie senken», sagte Nadia Gharbi, Senior-Ökonomin bei Pictet in Genf. «Aber mein Basisszenario ist, dass sie mit einem dovishen Unterton unverändert bleiben. Negative Inflation – zumindest für kurze Zeit – ist für die SNB das kleinere Übel im Vergleich zu negativen Zinsen.»
Eine zweite vierteljährliche Entscheidung, trotz der sich verschlechternden Preissituation bei null zu bleiben, wäre das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass Präsident Martin Schlegel und seine Kollegen strengere Kriterien als üblich für eine Senkung der Kreditkosten anwenden.
Eine unnachgiebige Haltung würde in dieser Woche umso mehr auffallen, falls die US-Notenbank selbst die Zinsen senkt – ein Vorgang, der aufgrund der dann geringeren Zinsdifferenz zwischen den USA und der Schweiz zusätzlichen Aufwertungsdruck auf den Franken ausüben könnte.
Die SNB-Vertreter haben wiederholt betont, dass sie nötigenfalls bereit seien, zu der Negativzinspolitik zurückzukehren, die die Schweiz zuvor sieben Jahre lang verfolgte. Eine solche Massnahme belastet die Rentabilität der Banken, obwohl die Notenbanker betonen, dass sie funktioniert.
Beobachter rechnen nicht damit, dass die Notwendigkeit dafür jetzt gegeben ist. Alle 22 Ökonomen einer Bloomberg-Umfrage erwarten, dass die Zentralbank eine Zinssenkung vermeidet, und auch Anleger schätzen die Wahrscheinlichkeit dafür auf weniger als 10 Prozent.
Der entscheidende Zielkonflikt für die SNB betrifft die Frage, wie weit sie einen schwächeren Inflationsausblick tolerieren kann. Das Risiko besteht darin, dass schwache oder sogar rückläufige Preisentwicklungen letztlich über die Erwartungen der Verbraucher selbstverstärkend wirken könnten.
Klar ist, dass die Dinge nicht wirklich nach Plan laufen. Jede Inflationszahl seit der Entscheidung im September hat nach unten überrascht. Zuletzt lag der Wert für den November bei null – dem tiefsten Stand seit sechs Monaten und am unteren Rand des Stabilitätsbereichs, den die SNB mit 0 bis 2 Prozent definiert.
Damit ist so gut wie sicher, dass die Prognose der Zentralbank für dieses Quartal – ein Anstieg auf durchschnittlich 0,4 Prozent – nicht eintreten wird. Im März hatte sie sogar 0,6 Prozent vorausgesagt.
Während die Verantwortlichen sagen, sie liessen sich von Monatszahlen nicht ablenken und hätten wiederholt einen Anstieg der Inflation angekündigt, ist die Stärke einer solchen Erholung fraglich. Mehrere Beobachter erwarten, dass die SNB ihre Preisprognose für das nächste Jahr senken muss, und Gianluigi Mandruzzato von EFG in Zürich rechnet auch mit einer Kürzung für 2027.
Das Ausmass einer solchen Änderung – von der letzten Prognose von 0,5 Prozent ausgehend – wird laut Gero Jung, Chef der Anlagestrategie bei der Banque Cantonale du Valais, zeigen, wie besorgt die Geldpolitiker sind.
«Wenn die Jahreserwartung für 2026 auf etwa 0,2 Prozent oder sogar näher an null sinkt, könnte das ein Signal sein, dass sie sich Sorgen machen und negative Zinsen tatsächlich ernster in Betracht ziehen», sagte er und fügte hinzu, dass er keine wesentliche Änderung des Preisausblicks erwarte.
Der stärkste Preisdruck kommt vom starken Franken, der Importe verbilligt. Er stieg auf ein Zehnjahreshoch gegenüber dem Euro nach dem jüngsten Handelsabkommen der Schweiz mit den USA – bereits der zweite Höchststand innerhalb von zwei Monaten.
Das Problem für die Verantwortlichen besteht darin, dass ihnen ohne Zinssenkung – möglicherweise in der Hoffnung auf eine nachhaltige Wirkung durch einen überraschenden Schritt – nur Interventionen als alternatives Instrument zur Eindämmung des Frankens bleiben. Doch die Wirksamkeit solcher Massnahmen ist derzeit fraglich, und die SNB ist generell zu zurückhaltenderen Eingriffen übergegangen.
Für ein Festhalten am Bisherigen am Donnerstag spricht zudem die derzeit aussergewöhnliche Volatilität in der Schweiz, die den Ausblick trübt. Neben dem starken Franken verzeichnete die Wirtschaft gerade ihre erste vierteljährliche Schrumpfung seit mehr als zwei Jahren – verursacht durch die hohen US-Zölle, deren Effekt unter dem neuen Abkommen nun wieder nachlassen könnte.
Dennoch halten manche Analysten es für möglich, dass die Argumente für Negativzinsen letztlich stärker werden – je nachdem, wie sich das Preiswachstum entwickelt.
«Wenn die Inflation niedrig bleibt, wird es nicht lange dauern, bis die Märkte mit höheren Erwartungen für Zinssenkungen rechnen», sagte Claude Maurer, Chefökonom bei BAK Basel Economics.
(Bloomberg/cash)