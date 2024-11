Damit hatte der Anstieg der Swiss-Re-Aktie allerdings nichts zu tun. Der Titel stieg allein am Donnerstag um 7 Prozent. Zwar hat der Rückversicherungskonzern an diesem Tag eine Gewinnwarnung für das Jahr 2024 ausgesprochen. Dies als Folge von Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft in der Höhe von 2,4 Milliarden Dollar.