Die Erzeugerpreise stiegen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im Juni waren die Preise noch doppelt so stark um 0,8 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten allerdings im Schnitt mit einem noch geringeren Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die Energiepreise stiegen nicht mehr so stark wie im Vormonat.