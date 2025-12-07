Für den US-Präsidenten stand die Teilnahme schon früh fest: In seinem bislang letzten Telefonat mit WEF-Gründer Klaus Schwab sagte Trump zu Schwab: «See you in Davos.» Das war im April dieses Jahres. Klar ist aber auch, dass das Jahrestreffen zum ersten Mal ohne den Gründer über die Bühne gehen wird. Zu viel Porzellan wurde in den vergangenen Monaten zerschlagen. Beide Seiten haben es nicht zustande gebracht, eine Bühne zu schaffen, damit sich Schwab in Davos mit erhobenem Haupt von seinem Lebenswerk verabschieden kann.