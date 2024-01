Starke Ergebnisse erwartet

«Ob in Zermatt mit dem Matterhorn, in Mattertal und im Goms, im Urserntal rund um die Tourismusdestination Andermatt oder in der Surselva - überall durften wir so viele Gäste begrüssen, wie nie zuvor», wird BVZ-CEO Fernando Lehner in der Mitteilung zitiert.