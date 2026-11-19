Der erste Kurs von Anthropic stand erst rund zweieinhalb Stunden nach Börseneröffnung fest. Bei einem Börsengang dieser Grössenordnung ist eine Verzögerung bis zur Feststellung des ersten Kurses aber nicht ungewöhnlich. Die Nasdaq sammelt zunächst die Kauf- und Verkaufsaufträge und ermittelt daraus in einer Eröffnungsauktion den ersten Kurs. Bei SpaceX dauerte es bis 17.45 Uhr Schweizer Zeit, bis der erste Kurs feststand.