Die Titel erschienen am Donnerstag mit 111,50 Dollar erstmals auf den Kurszetteln der US-Technologiebörse Nasdaq. Dies entspricht einem Plus von rund 34 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 83 Dollar. Damit knackte der Börsenwert die Marke von zwei Billionen Dollar. Im ausserbörslichen Handel hatten Derivate des Brokers IG einen Aufschlag von rund 27 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis signalisiert.
Das für sein KI-Modell «Claude» bekannte US-Unternehmen nimmt mit der Emission 81,3 Milliarden Dollar ein. Damit ist dieser Börsengang der grösste der Geschichte. Der bisherige Rekordhalter war SpaceX mit 75 Milliarden Dollar. Der Weltraumkonzern des Milliardärs Elon Musk hatte im Juni debütiert.
Anthropic hatte dank einer hohen Nachfrage die Zahl der angebotenen Aktien auf 980 Millionen von 825 Millionen aufgestockt. Ausserdem verkaufte es seine Papiere oberhalb der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar.
Der erste Kurs von Anthropic stand erst rund zweieinhalb Stunden nach Börseneröffnung fest. Bei einem Börsengang dieser Grössenordnung ist eine Verzögerung bis zur Feststellung des ersten Kurses aber nicht ungewöhnlich. Die Nasdaq sammelt zunächst die Kauf- und Verkaufsaufträge und ermittelt daraus in einer Eröffnungsauktion den ersten Kurs. Bei SpaceX dauerte es bis 17.45 Uhr Schweizer Zeit, bis der erste Kurs feststand.
Das Debüt gilt zugleich als wichtiger Stimmungstest für die KI‑Branche. Nach dem jüngsten Kurseinbruch von Nvidia und der Schwäche vieler Technologiewerte ist die Begeisterung an der Börse für KI-Aktien nicht mehr ungebrochen.
(Reuters/cash)