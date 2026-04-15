Dies ‌wäre mehr als ‌doppelt so ​viel wie die aktuelle Bewertung, berichtete Business Insider am Dienstag unter Berufung auf Insider. Das Unternehmen ‌hinter dem KI-Modell Claude widerstehe bisher den Angeboten für eine neue Finanzierungsrunde, ​meldete Bloomberg.

Im ​Februar hatte Anthropic 30 ​Milliarden Dollar bei einer Bewertung ‌von 380 Milliarden Dollar eingesammelt. Der Jahresumsatz liege mittlerweile bei über 30 ​Milliarden ​Dollar nach ⁠neun Milliarden Ende 2025. ​Das Unternehmen ⁠prüfe zudem einen möglichen Börsengang ‌noch in diesem Jahr.

(Reuters)