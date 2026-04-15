Mit Narasimhans Berufung stellen die vom Trust ernannten Mitglieder nun die Mehrheit im Board, hiess es weiter. Bereits im Februar hatte der Trust den früheren Microsoft- und GM-Manager Chris Liddell in den Verwaltungsrat berufen. Er war in der ersten Trump-Regierung als stellvertretender Stabschef für die Koordination der Politik im Weissen Haus tätig.