Im Februar war Anthropic ​nach einer neuen ​Finanzierung noch mit 380 Milliarden Dollar bewertet worden. ‌An der jüngsten Runde nahm auch Amazon teil. Der Online-Händler hatte im April angekündigt, bis ​zu ​25 Milliarden ⁠Dollar in Anthropic zu investieren, da ​sich das ⁠KI-Startup verpflichtet hat, in den nächsten 10 ‌Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Amazons Cloud-Technologien auszugeben.