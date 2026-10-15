Er dürfte vor einem öffentlichen Listing des Rivalen OpenAI erfolgen und gilt als einer der ersten Tests für die Nachfrage der Anleger nach Aktien von KI-Entwicklern mit hohen Verlusten und grossem Kapitalbedarf. Die Finanzen ‌von KI-Unternehmen werden zunehmend kritisch geprüft, da sie hohe Summen in Chips, Rechenzentren und Rechenleistung investieren, die für die Entwicklung und den Betrieb immer leistungsfähigerer ​Modelle nötig sind. Reuters hatte berichtet, dass das Anthropic-Börsendebüt ​voraussichtlich auf die Zeit nach den US-Zwischenwahlen ​im November verschoben wird.