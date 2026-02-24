Besonders brisant ​sind die Vorwürfe gegen DeepSeek: Das Unternehmen ​habe Claude gezielt genutzt, ​um «zensurkonforme Antworten» zu politisch heiklen Themen zu erstellen. So sei ‌die US-KI etwa gefragt worden, wie man Antworten zu Dissidenten oder der Parteiführung formulieren müsse, um den chinesischen Zensurvorgaben ​zu ​entsprechen. Da Anthropic ⁠seinen Dienst in China aus Sicherheitsgründen ​nicht anbietet, griffen ⁠die Firmen laut dem Bericht auf komplexe Netzwerke ‌von Proxy-Servern zurück, um ihren Standort zu verschleiern. DeepSeek und MiniMax reagierten zunächst nicht auf ‌Anfragen um Stellungnahme. Ein Stellungnahme von ​Moonshot lag nicht vor.