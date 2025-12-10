Bemerkenswert ist, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway im dritten Quartal seinen Anteil an Apple um 15 Prozent reduziert hat, während es gleichzeitig eine Position in dem derzeit heissbegehrten KI-Unternehmen Alphabet aufgebaut hat. Dennoch bleibt Apple gemessen am Marktwert die grösste Position im Aktienportfolio von Berkshire.



Aus technischer Sicht scheint der Aktienkurs von Apple «vor allem mit Blick auf den Januar vor einem Rückgang zu stehen», da er deutlich über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, schrieb Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker bei BTIG, letzte Woche in einer Mitteilung an seine Kunden. Er ist jedoch der Ansicht, dass der langfristige Trend für Apple zweifellos weiterhin bullisch ist.