Die Aktien von Apple wurden Anfang dieses Jahres stark in Mitleidenschaft gezogen, da der iPhone-Hersteller wiederholt wegen seiner fehlenden Strategie im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) kritisiert wurde. Weil der KI-Handel jedoch zunehmend unter die Lupe genommen wird, hat sich diese Zurückhaltung von einer Schwäche zu einer Stärke gewandelt – und das zeigt sich auch an der Börse.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 war Apple mit einem Kursrückgang von 18 Prozent bis Ende Juni das zweitschlechteste Unternehmen unter den sieben grossen Technologieriesen. Seitdem hat sich das Blatt gewendet: Die Aktie stieg um 35 Prozent, während KI-Lieblinge wie Meta und Microsoft ins Minus rutschten und sogar Nvidia hinter den Erwartungen zurückblieb. Der S&P-500-Index stieg in diesem Zeitraum um 10 Prozent und der technologieorientierte Nasdaq-100-Index legte um 13 Prozent zu.
«Es ist bemerkenswert, wie sie einen kühlen Kopf bewahrt haben und ihre Ausgaben unter Kontrolle halten, während alle ihre Mitbewerber den umgekehrten Weg eingeschlagen haben», sagte John Barr, Portfoliomanager des Needham Aggressive Growth Fund, der Apple-Aktien besitzt.
Infolgedessen hat Apple nun eine Marktkapitalisierung von 4,1 Billionen US-Dollar und ist damit das zweitgrösste Unternehmen im S&P 500, hat Microsoft überholt und rückt immer näher an Nvidia heran.
Diese Veränderung spiegelt die Skepsis des Marktes gegenüber den Hunderten von Milliarden Dollar wider, die grosse Technologieunternehmen in die Entwicklung künstlicher Intelligenz investieren, sowie die Positionierung von Apple, das letztendlich davon profitieren wird, wenn die Technologie für den Massengebrauch bereit ist.
«Auch wenn Apple mit Sicherheit im Laufe der Zeit mehr KI in seine Smartphones integrieren wird, hat das Unternehmen den KI-Wettlauf und die damit verbundenen massiven Investitionen vermieden», sagte Bill Stone, Chief Investment Officer bei Glenview Trust Company, der die Aktie besitzt und sie als «eine Art Anti-KI-Beteiligung» betrachtet.
Zahlen die Anleger zu viel für die defensivere Ausrichtung von Apple?
Natürlich hat die Rallye dazu geführt, dass die Apple-Aktie so teuer ist wie schon lange nicht mehr. Die Aktien werden derzeit zum rund 33-Fachen des für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinns gehandelt - ein Niveau, das sie in den letzten 15 Jahren nur wenige Male erreicht haben, mit einem Höchststand von 35 im September 2020. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie lag in diesem Zeitraum bei weniger als 19.
Apple ist nun die zweitteuerste Aktie im Bloomberg-Magnificent-Seven-Index, nur hinter Tesla mit einer enormen Bewertung des 203-fachen des erwarteten Gewinns.
«Es ist wirklich schwer vorstellbar, wie die Aktie weiterhin einen Wertzuwachs erzielen kann, der sie zu einem attraktiven Einstiegspunkt macht», sagte Craig Moffett, Mitbegründer des Forschungsunternehmens MoffettNathanson. «Die offensichtliche Frage lautet: Zahlen Anleger zu viel für die Defensivität von Apple? Wir glauben ja.»
Bemerkenswert ist, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway im dritten Quartal seinen Anteil an Apple um 15 Prozent reduziert hat, während es gleichzeitig eine Position in dem derzeit heissbegehrten KI-Unternehmen Alphabet aufgebaut hat. Dennoch bleibt Apple gemessen am Marktwert die grösste Position im Aktienportfolio von Berkshire.
Aus technischer Sicht scheint der Aktienkurs von Apple «vor allem mit Blick auf den Januar vor einem Rückgang zu stehen», da er deutlich über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, schrieb Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker bei BTIG, letzte Woche in einer Mitteilung an seine Kunden. Er ist jedoch der Ansicht, dass der langfristige Trend für Apple zweifellos weiterhin bullisch ist.
Die Logik hinter der Begeisterung der Anleger für Apple ist angesichts zunehmender Fragen zur KI leicht nachvollziehbar. Wenn sich die Technologie etabliert und rentabel wird, werden wahrscheinlich Millionen von Nutzern über Apple-Produkte darauf zugreifen, was die Nachfrage nach den Geräten des Unternehmens ankurbeln und sein margenstarkes Dienstleistungsgeschäft beschleunigen wird.
Da die Wall Street angesichts der enormen Kapitalausgaben für die Entwicklung von KI zunehmend skeptisch wird, hat Apple diese Position bereits ohne all diese Ausgaben erreicht. «Die Aktie ist teuer, aber Apples Verbraucherfranchise ist unangreifbar», sagte Moffett. «In einer Zeit, in der sehr reale Bedenken bestehen, ob KI eine Blase ist, wird Apple verständlicherweise als sicherer Hafen angesehen.»
(Bloomberg)