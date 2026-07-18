Hayek ist Trump-Kritiker

Was hat es mit dem «Esta-Antrag» auf sich? Swatch-Chef Hayek ist bekanntlich kein Freund der jetzigen US-Regierung. «Jetzt ist der Moment, in die Offensive zu gehen», sagte Hayek zu Blick, als US-Präsident Donald Trump (80) im August 2025 seinen 39-Prozent-Zollhammer auspackte. Die Kritik am Präsidenten findet nicht zum ersten Mal in einem Marketing-Stunt Ausdruck: Im September 2025 lancierte der Konzern eine Uhr mit dem Namen «What if... tariffs?» (übersetzt «Was wäre wenn... Zölle?»). Die Anti-Zoll-Uhr war nur in der Schweiz erhältlich – und sofort vergriffen.