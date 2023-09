Antoine Martin besuchte die Primar- und Sekundarschule sowie das Gymnasium im Kanton Waadt. Er schloss sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Lausanne ab und promovierte an der Universität von Minnesota, USA. Antoine Martin startete seine berufliche Laufbahn bei der Federal Reserve Bank of Kansas City im Jahr 2001 und wechselte vier Jahre später zur Federal Reserve Bank of New York, wo er im Laufe der Jahre verschiedene leitende Funktionen wahrgenommen hat, u.a. in den Bereichen «Research and Statistics Group» und «Money and Payments Studies Function».