Der Säugling habe die Milch der Marke Guigoz von Nestlé «in den Stunden vor seinem plötzlichen Tod» konsumiert, erklärten die Anwälte. Sie bestätigten damit einen Bericht der Zeitung «Courrier de l'Ouest». Zwar sei in der untersuchten Charge ein «radikal abnormaler» Cereulid-Gehalt festgestellt worden, doch müsse noch geklärt werden, ob dies den Tod medizinisch erkläre.