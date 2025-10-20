Das kürzlich erfolgte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse rechtswidrig war, sei der «erste Schritt, um das unseren Kunden zugefügte Unrecht wiedergutzumachen», sagte Mahesh Rai, der den Fall bearbeitet, in dem es um die Erstattung von Verlusten in Höhe von rund 300 Millionen Dollar vom Schweizer Staat geht. Das Finanzministerium, das der Bundesrätin Karin Keller-Sutter untersteht, lehnte auf Anfrage von Bloomberg News eine Stellungnahme ab.