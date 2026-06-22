Mehr als die Hälfte der Anleger rechnet laut der Umfrage nun damit, dass die Zahl dieser Zombie-Fonds in den nächsten zwei Jahren stark ansteigen wird. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2024, als 28 Prozent der Fondsanleger mit einem ähnlichen Anstieg rechneten. «Das ist mehr, als ich erwartet hätte», sagte Eric Foran, Partner bei Coller, dem Unternehmen, das weltweit 108 private Kapitalinvestoren befragte, die zusammen ein Vermögen von rund 2 Billionen US-Dollar verwalten.