Laut einer Umfrage des Sekundärmarktunternehmens Coller Capital erwarten Investoren von Private-Equity-Fonds, dass vermehrt sogenannte Zombie-Fonds in ihren Portfolios auftauchen werden. Die Transaktionstätigkeit sei weiterhin verhalten, so die Begründung.
Zombie-Fonds sind solche, bei denen Vermögensverwalter die Laufzeit eines Fonds über das eigentliche Ablaufdatum hinaus verlängern, um die Verwaltungsgebühren zu maximieren.
Mehr als die Hälfte der Anleger rechnet laut der Umfrage nun damit, dass die Zahl dieser Zombie-Fonds in den nächsten zwei Jahren stark ansteigen wird. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2024, als 28 Prozent der Fondsanleger mit einem ähnlichen Anstieg rechneten. «Das ist mehr, als ich erwartet hätte», sagte Eric Foran, Partner bei Coller, dem Unternehmen, das weltweit 108 private Kapitalinvestoren befragte, die zusammen ein Vermögen von rund 2 Billionen US-Dollar verwalten.
Während es im Private-Equity-Ökosystem schon immer einige Zombie-Fonds gab, dürfte deren Zahl in letzter Zeit aufgrund der Schwierigkeit, Vermögenswerte zu verkaufen, zugenommen haben. Die Probleme rühren daher, dass die Anlagen in der Blütezeit des Private Equity, als die Zinssätze weltweit nahe Null lagen, zu überhöhten Preisen erworben wurden und jetzt keine Abnehmer mehr finden.
Die Private-Equity-Branche ist seit Beginn der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve im Jahr 2022 allgemein eingebrochen. Höhere Zinsen haben das Transaktionsgeschäft verlangsamt, was wiederum die Barausschüttungen an die Investoren verringert und es Private-Equity-Firmen erschwert hat, neue Gelder einzusammeln.
Anleger im Dilemma
Bislang hat das Jahr 2026 die Erwartungen an ein Comeback von Übernahmen enttäuscht. Marktunsicherheit und die Befürchtung, dass rasante Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz private Softwareunternehmen verdrängen könnten, haben Buyouts gebremst. Laut einem Halbjahresbericht der Managementberatung Bain ist die Anzahl weltweiter Transaktionen im ersten Halbjahr zurückgegangen. «Immer mehr Unternehmen sitzen quasi in ihren Portfolios fest», so die Verfasser des Berichts von Bain.
Wenn Vermögensverwalter Fonds auf unbestimmte Zeit halten, entsteht ein Dilemma für die Anleger: Sie müssen entweder auf einen Ausstieg drängen, abwarten oder rechtliche Schritte gegen das Unternehmen einleiten.
Laut der Umfrage von Coller bevorzugen die meisten Anleger einen nicht-konfrontativen Ansatz, beispielsweise die Bitte um eine Senkung der Verwaltungsgebühren. Andere wiederum würden eine Anpassung der wirtschaftlichen Bedingungen eines Fonds bevorzugen, um Manager zum Ausstieg aus Investitionen zu bewegen. Weiterführungsvehikel, bei denen bestehende Bestände in neue Fonds mit frischem Kapital übertragen werden, bieten Vermögensverwaltern eine Möglichkeit, ihre bestehenden Anleger nicht mit veralteten Vermögenswerten zu belasten.
Zwei Fünftel der Fondsanleger gehen laut der Befragung davon aus, dass die Nutzung von Weiterführungsvehikeln zunehmen wird, selbst wenn traditionelle Ausstiegsmethoden wieder an Bedeutung gewinnen.
(cash/Bloomberg)