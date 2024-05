Bereits am Montag war der Yen von 160,245 auf 154 gefallen, nachdem er zuvor ein 34-Jahres-Hoch erreicht hatte. Daten der Bank of Japan (BoJ) zeigten jedoch, dass die japanische Zentralbank, die im Auftrag des Finanzministeriums handelt, am Montag rund 5,5 Billionen Yen (35,06 Milliarden Dollar) ausgegeben haben könnte, um die Währung zu stützen. Die grosse Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA setzt den Yen weiter unter Druck und wirft die Frage auf, wie sich eine übermässige Währungsschwäche auf die japanische Wirtschaft und die Zinsaussichten der Bank of Japan auswirken wird. Seit Tagen wird eine Massnahme aus Tokio erwartet, um den Yen zu stützen, der seit Jahresbeginn um elf Prozent gegenüber dem Dollar gefallen ist. Selbst die erste Zinserhöhung seit 17 Jahren im März hatte der Währung keinen Auftrieb geben können.