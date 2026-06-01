Die Kämpfe im Nahen Osten dämpften die Hoffnungen, dass die USA und der Iran bald eine Verlängerung ihres Waffenstillstands verkünden könnten. Spekulationen auf Fortschritte bei den Verhandlungen hatten im Mai ‌den Preis für Brent Rohöl und US-Leichtöl WTI jeweils um rund 19 beziehungsweise 17 Prozent gedrückt. Die Sorgen um die Minen in der Strasse von Hormus nehmen jedoch ​zu, konstatierte IG-Analyst Tony Sycamore. «Selbst wenn eine Einigung erzielt ​wird, wird dies nicht zu einem Überangebot führen.»