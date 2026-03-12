Der EBIT verminderte sich in der Zwölfmonatsperiode um 9,0 Prozent auf 33,2 Millionen, die entsprechende Marge betrug 10,1 Prozent nach 11,0 Prozent in 2024. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das Ergebnis des Vorjahres durch einmalige Gewinne aus dem Verkauf einer Liegenschaft sowie Veräusserungen von nicht mehr benötigten Sachanlagen im Umfang von rund 4 Millionen positiv beeinflusst worden war. Bereinigt um den Liegenschaftenverkauf liege das operative Ergebnis auf Höhe des Vorjahres, so APG.