APG und ihre serbische Tochter müssen nun die Prozesskosten von 3,5 Millionen Dollar (2,7 Millionen Franken) an Serbien zahlen, wie APG am Mittwoch in einem Communiqué mitteilte. Konkret ging es bei dem Verfahren um einen Vertrag der APG-Tochter Alma Quattro mit der Stadt Belgrad, der Alma Quattro die exklusive Nutzung sämtlicher öffentlicher Aussenwerbeflächen im Stadtgebiet zusagte. Der Vertrag war 2017 um weitere 25 Jahre verlängert worden.