Felix Graf als Vertreter der NZZ für VR vorgeschlagen

Zu einer Veränderung kommt es im VR der Gruppe. So soll an der kommenden Generalversammlung CEO Felix Graf als Vertreter der Aktionärin NZZ neu ins Gremium gewählt werden. Die NZZ besitzt seit Juni 2024 25 Prozent der Anteile an APG. Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl.