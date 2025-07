Die Werbeerträge der APG-Gruppe verminderten sich in den ersten sechs Monaten um 1,5 Prozent auf 148,2 Millionen Franken. Die geo- und wirtschaftspolitischen Unsicherheiten in den ersten Monaten des Jahres hätten zu einer allgemeinen Zurückhaltung der Werbeinvestitionen geführt, schreibt die Schweizer Marktführerin in ihrem am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht.