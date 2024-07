In den Monaten Januar bis Juni nahm der Werbeertrag der Gruppe trotz anhaltend anspruchsvollem konjunkturellem Umfeld und spürbarer Zurückhaltung im Schweizer Werbemarkt in den Monaten Mai und Juni um 1,1 Prozent auf 150,5 Millionen Franken zu, wie APG in dem am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht schreibt. Unter Berücksichtigung des nicht mehr betriebenen Promotionsflächengeschäftes für die SBB wäre die Zunahme noch etwas höher ausgefallen. Erneut überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete das digitale Out-of-Home-Geschäft. In diesem Bereich investiert APG weiter in neue Leistungsangebote.