Ebenfalls gewachsen ist das Auslandsgeschäft der Gruppe in Serbien. In lokalen Währungen nahm der Werbeertrag um 10,3 Prozent zu, in Schweizer Franken blieb davon noch ein Wachstum von 6,8 Prozent auf 14,3 Millionen übrig. Weiter in Gang ist das Verfahren vor dem Internationalen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in Washington gegen den serbischen Staat wegen Verletzung des Schweizer Investitionsschutzabkommens mit Serbien. APG rechnet mit einer Entscheidung gegen Ende 2024.