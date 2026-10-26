Mit Beginn der Berichtssaison verfolgen Investoren die KI-Ausgaben und die erwarteten Erfolge der Unternehmen bei der Erzielung einer Investitionsrendite genau. Meta eröffnete in der vergangenen Woche die Berichtssaison der Technologieunternehmen mit der Ankündigung, noch aggressiver auf KI setzen und seine Investitionspläne ausweiten zu wollen. Das sorgte für Nervosität, liess die Aktie fallen und trieb den Indikator für das Kreditrisiko des Unternehmens auf ein Rekordhoch.