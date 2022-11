Apollo betreibt unter dem Namen MidCap Financial eine Kreditvergabeplattform für das mittlere Marktsegment. Die Credit Suisse hatte am Dienstag bekannt gegeben, einen grossen Teil ihrer Verbriefungssparte an Apollo zu veräussern. Der New Yorker Private-Equity-Riese wird auch die meisten Mitarbeiter des Bereichs übernehmen.