Der Ansturm hat zu mehr Käufen geführt: Laut informierten Kreisen haben die US-Filialen von Apple am vergangenen Wochenende in einigen wichtigen Märkten höhere Umsätze verzeichnet als in den Vorjahren. Ein Apple-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Apple wird seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal am 1. Mai bekannt geben, was CEO Tim Cook und Finanzchef Kevan Parekh die Gelegenheit geben wird, die Auswirkungen der erwarteten Zölle zu diskutieren.