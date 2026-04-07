Zuletzt notierten die Papiere 4,7 Prozent tiefer bei 246,75 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial . In den vergangenen vier Handelstagen hatten sie insgesamt um rund 5 Prozent zugelegt. Somit nähern sich die Anteilscheine des Technologiekonzerns nun dem tiefsten Stand seit vergangenen September bei gut 240 Dollar. Für das laufende Jahr steht ein Kursrückgang von rund 9 Prozent zu Buche. Damit befinden sich die Apple-Titel im Mittelfeld der sogenannten «Magnificent 7», der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte.