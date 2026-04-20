Sorgenkind KI

Die grösste Herausforderung für den neuen Chef dürfte die Integration von KI-Funktionen in ​das iPhone und andere Geräte sein. Obwohl Apple 2011 mit Siri ​eine frühe Form der KI einführte, fehlt dem Konzern bislang ein durchschlagender Erfolg bei diesen neuen Technologien, durch die Rivalen wie OpenAI hunderte ‌Millionen Nutzer anlocken. Um Siri zu verbessern, schloss Apple in diesem Jahr eine Partnerschaft mit der Alphabet-Tochter Google. Zudem muss sich Apple gegen Konkurrenten wie Meta behaupten, deren Datenbrillen sich zu einem Überraschungserfolg entwickelt haben.