Apple bekommt nach rund 15 Jahren einen neuen Chef. Der langjährige Leiter der Hardware-Sparte, John Ternus, löst am 1. September Tim Cook ab, wie der iPhone-Hersteller am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Cook wechselt auf den Posten des Verwaltungsratschefs. Ternus soll das Unternehmen durch den von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebenen Wandel der Technologiebranche steuern. Apple hatte seine Position als wertvollstes Unternehmen der Welt zuletzt an den KI-Chip-Spezialisten Nvidia verloren.
Während der seit 2011 amtierende Cook als Experte für Lieferketten gilt, rückt mit Ternus ein Manager mit Fokus auf Design und Produkte auf den Chefposten. Der 50-Jährige ist seit 2001 im Unternehmen und trug massgeblich zur Entwicklung von Geräten wie dem iPad und den AirPods bei. Zuletzt präsentierte er im Herbst das iPhone Air. Zudem schärfte er das Profil der Produktlinien durch die Einführung teurerer Pro-Modelle sowie günstigerer Einstiegsgeräte.
Ternus erklärte, er wolle Apple mit den Werten und der Vision führen, die das Unternehmen seit einem halben Jahrhundert prägten. Dem Analysten Ben Bajarin vom Beratungsunternehmen Creative Strategies zufolge ist Ternus intern sehr beliebt und werde frischen Wind bringen.
Sorgenkind KI
Die grösste Herausforderung für den neuen Chef dürfte die Integration von KI-Funktionen in das iPhone und andere Geräte sein. Obwohl Apple 2011 mit Siri eine frühe Form der KI einführte, fehlt dem Konzern bislang ein durchschlagender Erfolg bei diesen neuen Technologien, durch die Rivalen wie OpenAI hunderte Millionen Nutzer anlocken. Um Siri zu verbessern, schloss Apple in diesem Jahr eine Partnerschaft mit der Alphabet-Tochter Google. Zudem muss sich Apple gegen Konkurrenten wie Meta behaupten, deren Datenbrillen sich zu einem Überraschungserfolg entwickelt haben.
Im Zuge des Führungswechsels besetzt Apple weitere Spitzenpositionen neu. Johny Srouji, der bisher für die Entwicklung der hauseigenen Chips verantwortlich war, übernimmt den Posten des Hardware-Chefs. Die Hardware-Entwicklung, die Ternus bislang leitete, wird künftig von Tom Merieb verantwortet.
Cook hinterlässt ein stark gewachsenes Unternehmen. Unter seiner Führung stieg der Börsenwert von Apple von rund 350 Milliarden Dollar auf vier Billionen Dollar. Der Jahresumsatz vervierfachte sich im selben Zeitraum auf mehr als 416 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2025. Cook bezeichnete die Leitung von Apple als das grösste Privileg seines Lebens. Ternus habe den Verstand eines Ingenieurs und die Seele eines Innovators, sagte er. Cook hatte die Konzernspitze Anfang 2011 für den damals erkrankten Apple-Mitgründer Steve Jobs zunächst kommissarisch übernommen und war im Herbst 2011 dauerhaft auf die Position gerückt. Jobs starb im Oktober desselben Jahres.
(Reuters)