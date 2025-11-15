Das berichtete die Zeitung «Financial Times» am Freitag unter Berufung auf mit den Diskussionen vertraute Personen. Als wahrscheinlichster Nachfolger gelte Hardware-Entwicklungschef John Ternus. Der Verwaltungsrat und die Führungsebene hätten die Vorbereitungen für eine Amtsübergabe nach mehr als 14 Jahren an der Spitze zuletzt intensiviert. Eine Ernennung eines neuen Vorstandschefs vor dem nächsten Geschäftsbericht Ende Januar sei jedoch unwahrscheinlich.