Wie das Finanzministerium in Dublin am Montag mitteilte, geht dies zum grössten Teil auf eine Steuernachzahlung des iPhone-Herstellers von fast elf Milliarden Euro zurück. Diese ist Teil einer Gesamtsumme von 14 Milliarden Euro, die Apple nach einem EU-Urteil an die Regierung in Dublin zahlen muss. Ursprünglich hatte das EU-Land erwartet, in diesem Jahr acht Milliarden Euro der Steuernachzahlung zu erhalten. Ohne die Apple-Gelder lag das Körperschaftsteueraufkommen von rund 28 Milliarden Euro unter den im Oktober vom Finanzministerium prognostizierten 29,5 Milliarden Euro.