Zu der Entwicklung hätten auch die Unruhen im weltweit grössten iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn beigetragen, hiess es. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte jüngst berichtet, Probleme in dem Werk in der zentralchinesischen Industriemetropole Zhengzhou beeinträchtigten die Produktion vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft stärker als bislang gedacht. Die Herstellung der Apple-Smartphones werde um mindestens 30 Prozent. In der Fabrik wird vor allem das neueste iPhone 14 gebaut.