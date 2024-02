Nach vier Quartalen mit Umsatzrückgängen seien die Erlöse um überraschend deutliche zwei Prozent 119,58 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der Elektronik-Anbieter mit. Davon entfielen 69,7 Milliarden Dollar auf Smartphone-Verkäufe. Der Gewinn übertreffe mit 2,18 Dollar je Aktie die Markterwartungen ebenfalls. Das iPhone verkaufe sich gut, sagte Firmenchef Tim Cook am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. «Wir hatten ein besonders starkes zweistelliges Wachstum in Schwellenländern ausserhalb Chinas. Das iPhone macht sich gut in diesen Märkten.»