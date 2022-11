Die erwartete Eintrübung zeigt sich aktuell in einem wichtigen Teil der Renditekurve von US-Staatspapieren. Die Rendite zweijähriger Papiere überstieg die 10-jähriger um gut 58 Basispunkte, was letztmals vor etwa vierzig Jahren der Fall war, als der damalige Fed-Chef Paul Volcker die US-Wirtschaft mit Zinserhöhungen in den Abgrund riss.