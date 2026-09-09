Chips für KI

Mit seinen schnelleren Chips soll das iPhone 18 Pro unter anderem noch besser für die neue KI-Assistenzsoftware Siri AI gerüstet sein. Viele KI-Funktionen von Apple werden in der EU bis auf Weiteres nicht verfügbar sein, da der Konzern auf Datenschutz-Risiken durch Anforderungen europäischer Digitalgesetze verweist. Wegen des hohen Bedarfs an Rechenleistung wird es zudem Nutzungsbeschränkungen geben, die in Abo-Modellen von Apple aufgehoben werden.