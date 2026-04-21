Zwischen Herausforderungen und Optimismus

Der CEO-Wechsel werde die Kernstrategie respektive Vision von Apple in Bezug auf Hardware, Services, Software, Kapitalrendite oder vertikale Integration voraussichtlich nicht verändern, schrieb der Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley am Montag in einer Analyse. Aber angesichts des CEO-Wechsels sei mit neuem Optimismus bei den Investoren zu rechnen. Denn auch wenn kurzfristige Veränderungen unwahrscheinlich sind, steige das Potenzial für langfristige Neuerungen. Der Experte von Morgan Stanley empfiehlt den Titel mit einem Kursziel von 315 Dollar zum Kauf.