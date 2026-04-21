John Ternus folgt auf Tim Cook als CEO des Tech-Riesen Apple. Die Analystengemeinde zeigte sich in einer ersten Reaktion am Montagabend eher überrascht über den Zeitpunkt der Stabsübergabe an der Apple-Spitze. Die Aktie ging am Montag mit einem Kursplus von einem Prozent aus dem Handel. Vorbörslich steht der Valor am Dienstagmittag 0,2 Prozent höher.
CEO Tim Cook wird die Führung an Hardware-Chef John Ternus übergeben und damit seine 15-jährige Amtszeit beenden. Ternus wird am 1. September den Posten übernehmen, während Cook den Vorsitz des Verwaltungsrats inne haben wird. Dies teilte das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino am Montag mit.
Der 50-jährige Ternus leitet seit 2021 die Hardwareentwicklung und war 25 Jahre lang für die Produktentwicklung beim iPhone-Hersteller verantwortlich. Die Leitung der Hardwareentwicklung übernimmt laut Insidern der langjährige Stellvertreter Tom Marieb.
Der bekannte Analyst Dan Ives von Wedbush betonte in einer Kundennotiz, Investoren würden Cooks überraschenden Wechsel zum Executive Chairman mit gemischten Gefühlen betrachten. «Apple vollzieht einen bedeutenden Wandel in seiner KI-Strategie, und der Abgang des langjährigen CEOs und der Legende Cook kommt jetzt überraschend.»
«Dies wird den Druck auf Apple, Erfolge zu erzielen, noch weiter erhöhen, insbesondere im Hinblick auf die Produkt-Roadmap, wobei KI im Mittelpunkt stehen muss.» Ives von Wedbush stuft die Aktie mit «Outperform» und einem Kursziel von 350 Dollar ein. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 28 Prozent.
Zwischen Herausforderungen und Optimismus
Der CEO-Wechsel werde die Kernstrategie respektive Vision von Apple in Bezug auf Hardware, Services, Software, Kapitalrendite oder vertikale Integration voraussichtlich nicht verändern, schrieb der Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley am Montag in einer Analyse. Aber angesichts des CEO-Wechsels sei mit neuem Optimismus bei den Investoren zu rechnen. Denn auch wenn kurzfristige Veränderungen unwahrscheinlich sind, steige das Potenzial für langfristige Neuerungen. Der Experte von Morgan Stanley empfiehlt den Titel mit einem Kursziel von 315 Dollar zum Kauf.
Die Ernennung von Ternus signalisiert Kontinuität statt strategischer Veränderungen, meinte Analyst Anurag Rana von Bloomberg Intelligence. Apple werde sich voraussichtlich weiterhin auf Hardware, Software und Systemintegration konzentrieren. «Angesichts von Ternus’ aktueller Rolle als Hardware-Chef könnte Apple seine Hardware-Strategie sogar noch schärfen und in den kommenden Jahren mehr neue Produkteinführungen unterstützen», so der Bloomberg-Experte.
Für die Research-Firma Evercore ISI, welche ein «Outperform»-Rating vergibt und ein Kursziel von 330 Dollar aufruft, ergebe die Ernennung von Ternus zum CEO Sinn angesichts der Unternehmensgeschichte, die auf der Kernkompetenz im Hardware-Geschäft, insbesondere dem iPhone, basiert. Kurzfristig seien keine wesentlichen Änderungen in der Strategie von Apple zu erwarten. Der Evercore-Analyst zeigt sich vom Potenzial neuer KI-Funktionen ermutigt – hauptsächlich im Hinblick auf die nächste Welle von Produktneuheiten in diesem Herbst.
(Bloomberg/cash)