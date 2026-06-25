Daher kündigte der US-Elektronikkonzern am ‌Donnerstag Preiserhöhungen ⁠für MacBook und die iPads an. «Noch nie sind die Preise ⁠für Bauteile so stark und so schnell gestiegen», teilte das Unternehmen mit. ‌Inzwischen sei jedoch ein Punkt erreicht, an dem ‌Apple seine Kunden nicht ​mehr abschirmen könne. Bislang ausgenommen von den Preiserhöhungen bleibt das iPhone, der wichtigste Umsatz- und Gewinntreiber des Konzerns.