Zahlreiche Unternehmen verlagern Produktionskapazitäten in die USA, um den ​von US-Präsident Donald Trump ​verhängten Strafzöllen zu entgehen. Der ​Elektronikkonzern Apple, der seine Produkte bislang in China ‌und anderen asiatischen Staaten zusammenbauen lässt, will in den kommenden Jahren insgesamt 600 Milliarden ​Dollar ​investieren. Unter ⁠anderem soll in Texas ​ein Werk für KI-Hochleistungsrechner ⁠entstehen. Die zusätzlichen US-Abgaben auf Importwaren belasten ‌die Bilanz von Apple in jedem Quartal mit rund einer Milliarde ‌Dollar.