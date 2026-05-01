Am derzeit strahlenden Himmel könnten jedoch Wolken aufziehen. Lee warnte vor stärker steigenden Preisen für Halbleiter, die in iPhones verbaut werden. «Unsere Erhebungen legen nahe, dass die Preise für Memory-Chips im zweiten Quartal um 70 bis 100 Prozent steigen im Vergleich zum ersten Quartal», so der Analyst. Am Markt werde derzeit jedoch nur mit einer Steigerung von 50 bis 60 Prozent gerechnet. Die Profitabilität drohe also unter Druck zu geraten.