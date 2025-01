Weiteren Canalys-Angaben zufolge ist Vivo mit einem Marktanteil von 17 Prozent der Branchenprimus in China. Auf den Rängen folgen Huawei mit 16 Prozent und Apple mit 15 Prozent. Das stärkste Absatzwachstum verbuchte im vierten Quartal Xiaomi mit einem Plus von 29 Prozent, während Vivo und Oppo mit 14 beziehungsweise 18 Prozent jeweils Rekord-Anstiege verbuchten. Insgesamt seien 2024 in China 285 Millionen Smartphones verkauft worden, vier Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr.