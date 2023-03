Vor allem US-Technologieunternehmen drängten ihre Produktionspartner in China, alternative Standorte zu suchen, berichtet Kazuyoshi Yoshinaga, stellvertretender Präsident von GoerTek, im Bloomberg-Interview. Der Hersteller des Apple-Ohrhörers AirPod investiert zunächst 280 Millionen Dollar in ein neues Werk in Vietnam und erwägt eine Expansion nach Indien.