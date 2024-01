Die Veränderung an der Spitze der Rangliste folgt auf ein schwieriges Jahr für die Produzenten von Smartphones. Verbraucher zögerten bei Neuanschaffungen und entschieden sich wegen der hohen Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten für günstigere Handys. Auch die langsamer als erwartet verlaufene Erholung des Geschäfts in China, dem weltgrössten Smartphone-Markt, drückte den Gesamtverkauf. Dieser ging insgesamt um 3,2 Prozent auf 1,17 Milliarden Einheiten zurück und erreichte damit den tiefsten Stand in zehn Jahren.