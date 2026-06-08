Ein Herzstück ist eine mit KI verbesserte Version der Assistenzsoftware Siri, die ChatGPT und Co direkte Konkurrenz machen soll. Der iPhone-Konzern hatte bereits vor zwei Jahren KI-Funktionen für Siri angekündigt, die immer noch nicht eingeführt wurden, weil sie laut Apple nicht verlässlich genug funktionierten. Für die Anleger verlief die Präsentation durchwachsen - auf ein Rekordhoch der Aktie folgte ein Rücksetzer, der Kurs schloss am Montag mit Verlusten.